عرقاب يترأس الجمعية العامة العادية لسوناطراك

ترأس وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بمقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة. بمشاركة أعضائها، وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ومحافظ بنك الجزائر، صـلاح الـديـن طالب. وممثل رئاسة الجمهورية، فوزي أمقران، وحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي.

وتم خلال هذا الاجتماع السنوي عرض الحصيلة السنوية والمالية لسوناطراك لسنة 2024، والمصادقة عليها.

وسمح هذا الاجتماع الذي عقد بحضور مراقبي الحسابات، بمراجعة الحسابات المالية لشركة سوناطراك. وإنجازاتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.

كما شملت هذه الجلسة محاور تتعلق بمختلف النشاطات عبر سلسلة القيمة في قطاع المحروقات. مع تأكيد سوناطراك على أهمية الاستثمار في مشاريع جديدة تسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.