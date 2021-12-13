عرقاب يترأس الدورة الـ 41 لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية المنتجة للنفط

يترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بصفته الرئيس الحالي للمنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط APPO، غذا الثلاثاء، الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة.

وفي بيان للوزارة، فستعقد هذه الدورة العادية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد غدا الثلاثاء.

وفي هذا السياق، سيسبق هذه الدورة الاجتماع العادي العاشر للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي سيعقد في 13 ديسمبر عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

كما سيبحث مجلس وزراء المنظمة، خلال هذا الاجتماع المهم الذي سيُعقد في سياق يتسم بتأثيرات COVID-19 وظهور المتحور الجديد Omicron ، على دراسة “مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا في ضوء التحول الطاقوي و جائحة COVID-19.

كما ستكون القضايا التنظيمية الأخرى وتقييم أنشطة هذه المنظمة، التي تترأسها الجزائر لعام 2021، على جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري.

بالمقابل، تهدف هذه المنظمة الحكومية الدولية الأفريقية إلى تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسة واستراتيجية الإدارة في جميع مجالات صناعة البترول (المنبع والمصب).

وهذا من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة استغلال النفط.

كما تهدف إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والاستفادة من صادراتها ومداخيل عادلة.

وكذلك دراسة وسائل تقديم المساعدة إلى الدول الافريقية المستوردة للنفط من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة.

للإشارة، تم إنشاء المنظمة في عام 1987، وتضم 15 دولة عضو وهي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وساحل العاج والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب إفريقيا وكذا دولتين مراقبة وهي السنغال وغانا.

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