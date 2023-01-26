عرقاب يتفقد ويدشن عدة مشاريع طاقوية في تمنراست وعين قزام وعين صالح

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إبتداء من يوم غد الجمعة، بزيارة عمل وتفقد لمدة ثلاثة أيام لولايات تمنراست وعين قزام وعين صالح.

وحسب بيان للوزارة، سيكون الوزير، مرفوقا بوفد هام من اطارات قطاع الطاقة والمناجم.

وسيقوم عرقاب خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة للعديد من المشاريع الطاقوية في قطاعه. ويتفقد مشاريع أخرى للغاز والكهرباء والمنتوجات النفطية.

كما سيتم عقد جلسات عمل مع السلطات المحلية. أين سيتم خلالها مناقشة خطة التنمية المعتمدة لكل ولاية في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز وتزويد مناطق الظل وقطاع المناجم.