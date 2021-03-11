عرقاب: يجب إيجاد طريقة لجعل مواردنا مفيدة لشعوبنا

أشاد وزير الطاقة والمناجم، رئيس المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول، محمد عرقاب، بالجهود المبذولة من اجل إصلاح المنظمة.

وقال خلال كلمته أمام أعضاء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول”لقد شرعنا بالإصلاح اعترافًا بالتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز بإفريقيا”.

وأشار أنها تحديات ستصبح أكثر وضوحًا مع سعي العالم للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ومع تسارع التحول الطاقوي، فان التمويل الدولي يتجه نحو الاستثمارات في مجالات أخرى غير الأحفورية.

وينطبق الشيء نفسه، على البحث والتطوير حيث يتم توجيه الجهود والتمويل بشكل أكبر نحو الطاقات النظيفة –يضيف عرقاب-.

و دعا الوزير المنظمة الافريقية وضع اللبنات الأولي لمجهود مشترك ومتضامن لتدعيم التعاون في مجال المحروقات.

وأكد أن آفاق التحول الى نظام طاقوي أكثر نظافة يحثنا، الى مضاعفة الجهود لتحسين إيصال الطاقة لشعوبنا.

ودعا الوزير الى ضرورة إيجاد طريقة لجعل مواردنا مفيدة لشعوبنا، حتى اتجاه العقبات التي تقف أمامنا.