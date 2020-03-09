عرقاب: يجب الإسراع في إتخاذ الإجراءات لإعادة التوازن لسوق النفط

شدد وزير الطاقة، محمد عرقاب، بضرورة الإستعجال في إتخاذ الإجراءات اللازمة وبسرعة من أجل إعادة التوازن لسوق النفط.

وقال عرقاب، اليوم الإثنين في تصريح للنهار، أن “تأثير فيروس كورونا كان كبيرا على أسعار النفط دوليا”.

وأشار عرقاب في السياق ذاته أن “العالم سجل تراجعا كبيرا في الطلب على النفط، مما أدى إلى إنهيار أسعار النفط إلى ما دون الـ35 دولار للبرميل”.

وأكد عرقاب أنه “ومنذ مغادرته إجتماع الأوبك يوم الجمعة، والمواصلات والمشاورات مستمرة لحد الساعة”.

وأوضح المتحدث أن ” الجزائر في صدد إجراء تشاورات حتى صبيحة اليوم، بين الدولة المنتجة والمصدرة للنفط، والدول المنتجة، والدول المستهلكة له”.

وقال وزير الطاقة أنه “سيكون هناك تدخل سريع من دول “أوبك” وخارجها، بعد تحليل دقيق لسوق النفط”.

وأكد ايضا أن “المشاورات لا تزال مستمرة في هذا الشأن”، مشيرا في السياق ذاته أن “بقاء الوضع على حاله، سيكون ذو تأثير سلبي على الجميع منتجين ومستهلكين”.

وأوضح عرقاب “يجب إتخاذ إجراءات سريعة لإعادة التوازن للسوق، واتفاق التعاون بين أوبك وغير أوبك هو الحل الأمثل”.