عرقاب يجتمع باطارات سونلغاز لهذا السبب

عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعا خُصص لدراسة والوقوف على مدى تقدّم الاشغال لمشاريع وسائل الإنتاج والتوزيع بالجنوب.

وهذا بحضور رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من الوزارة ومجمع سونلغاز.

وحسب بيان للوزارة، فقد تلقى الوزير خلال هذا الاجتماع عرض تفصيلي عن مخطط مجمع سونلغاز بالجنوب فيما يخص الإنتاج والنقل.

وكذا التحضيرات والترتيبات المتخذة لتوفير الطاقة الكهربائية الكافية تحسبا لشهر رمضان المبارك وصائفة 2022.

وفي هذا السياق، دعا الوزير خلال هذا الاجتماع لجرد جميع نقط الاختلالات والنقائص في المشاريع المذكورة وإيجاد حلول استعجالية لرفع العراقيل.

الى جانب، تجاوز العقبات عن كل المشاريع الحيوية لمواجهة متطلبات مواطنينا بالجنوب الذي يتسم بارتفاع في درجات الحرارة.

كما دعا لتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية وذلك عبر فرق للتدخل والصيانة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء

وذلك بهدف ضمان الخدمة العمومية المنوطة بمجمع سونلغاز.

كما يأتي هذا الاجتماع للإشارة، استكمالا لاجتماع العمل والمتابعة الدوري لعرض ودراسة مدى تقدّم الاشغال لمشاريع محطّات توليد الطاقة الكهربائية.

والوقوف على مختلف المشاريع في طور الإنجاز المتعلقة بتحويل ونقل الكهرباء المُسطرة في برنامج المجمع 2022-2025.

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كما عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماع عمل ومتابعة بخصوص المخططات والبرامج الاستعجالية.

والبرامج على المدى المتوسط. وذلك لمختلف مشاريع تحلية مياه البحر عبر كامل التراب الوطني.

الإجتماع جرى رفقة كريم حسني وزير الموارد المائية، وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارتين.

كما جاء هذا الاجتماع وفق بيان الوزارة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد أمس الاحد.