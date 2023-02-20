عرقاب يجتمع مع مديري الطاقة والمناجم بالولايات

سيشرف، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، على افتتاح أعمال ملتقى مع مديري الطاقة والمناجم والمديرين المندوبين لقطاع الطاقة بالولايات.

وحسب بيان للوزارة، يهدف هذا الملتقى إلى تقييم تنفيذ خطة عمل قطاع الطاقة والمناجم واستراتيجية تطويره.

كما سيسمح من إنشاء، بين كل من مديري الطاقة والمناجم من جهة. وهياكل الوزارة والولايات والوكالات والشركات المختلفة للقطاع من جهة اخرى، مناخ دائم من التعاون والتشاور حول التحديات الميدانية. والحلول المتخذة لضمان إدارة وتكفل أفضل للبرامج المدرجة والمسجلة في القطاع.

وسيقوم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، بإعطاء توجيهات لتحقيق خطة عمل القطاع. من أجل ضمان الأداء الفعال لقطاع الطاقة والمناجم وتحسين أدائه.