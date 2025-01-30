عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة

جدد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. محمد عرقاب، التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي .وتحقيق المصالح المشتركة.

حسب بيان للوزارة فقد أكد عرقاب على التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع تطلعات البلدين. لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي هذا الإطار، شدد على استعداد الجزائر، عبر مجمع “سوناطراك”، لمشاركة خبراتها ودعم نظيرتها الموريتانية من خلال التكوين ونقل المعرفة التقنية، بما يساهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية الموريتانية.

كما تولي الجزائر “أهمية خاصة” لدعم مشاريع استكشاف واستغلال المحروقات في موريتانيا، بما في ذلك استثمارات سوناطراك في هذا المجال، يضيف الوزير، مبرزا أهمية إقامة شراكات استراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي, وإطارات الوزارة, تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع المحروقات، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتسويق.

كما تطرق الجانبان -وفقا للمصدر ذاته- إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستكشاف وتطوير الموارد البترولية الموريتانية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات الطبيعية المتوفرة. وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات الاستكشاف. الإنتاج وكذا النقل والتحويل.