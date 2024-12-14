عرقاب يجري محادثات مع نظيره القطري 

أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب محادثات مع نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي بعاصمة دولة الكويت.

وجاء اللقاء تحسبا لانعقاد الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان، حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة المحروقات وآفاق تعزيزها.

كما أكد الجانبان على تميز العلاقات التاريخية بين البلدين تعززت بشكل بارز خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين.

بهذه المناسبة دعا عرقاب إلى مواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات والبتروكيمياء وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يُقدم العديد من المزايا للمستثمرين.

كما ناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون والمتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون في مجال المناجم في الجزائر، لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية.

من جهته أعرب سعد بن شريدة الكعبي، عن ارتياحه الشديد للعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين.

كما عبر عن اهتمام الشركات القطرية الكبير بتعزيز وجودها في الجزائر، مرحبا أيضا بمستوى الحوار بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.