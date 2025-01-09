عرقاب يحسم الجدل حول مازوت السيارات غير المطابق

كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن المازوت الجزائري يتميز بخصائص فيزيائية وكيميائية ملائمة لبيئتنا ويطابق المعايير العالمية.

وخلال رده على سؤال حول السيارات التي تضررت أثناء تزويدها بالمازوت وغير المطابق للسيارات الجديدة. أوضح الوزير عرقاب أن مازوت نفطال يتم نقله بوسائل نفطال الخاصة قبل تسويقه في محطة الخدمات. مشيرا إلى أن المازوت المنتج حاليا يطابق المواصفات التي تحددها سلطة ضيط المحروقات.

وأشار عرقاب، إلى أن المازوت الجزائري يتميز بخصائص فيزيائية وكيميائية ملائمة لبيئتنا ويطابق المعايير العالمية. ولم يتم تسجيل أي حادث بسبب المازوت المنتج من قبل سوناطراك.

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