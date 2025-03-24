عرقاب يحل بإثيوبيا لبحث تعزيز تعاون البلدين في مجال المحروقات

حلّ وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، صبيحة اليوم الاثنين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على رأس وفد رفيع المستوى.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، وزير الدولة كان مرفوقا بكل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي. والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة ومن سوناطراك وسونلغاز.

وكان في استقبال عرقاب والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، ممثلة ونائبة وزير خارجية جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. بيرتوكان أيامو ووفد من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى القائم بالأعمال لدى سفارة الجزائر بأديس أبابا، محمد خالد.

واشار بيان الوزارة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ومتابعة لمخرجات زيارته الأخيرة إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وتهدف إلى بحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصًا في مجالات المحروقات، الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة، بما يسهم في تطوير الشراكة الثنائية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجزائر وإثيوبيا.

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