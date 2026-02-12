عرقاب يحل بالعاصمة البوركينابية واغادوغو في زيارة عمل

حل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، مساء الخميس 12 فيفري 2026، بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، في زيارة عمل، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود. إلى جانب عدد من الإطارات من قطاع المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة.

وكان في استقبال وزير الدولة والوفد المرافق له، لدى وصولهم إلى مطار واغادوغو الدولي،كل من وزير الدولة، وزير الإدارة المحلية والتنقل، إيميل زاربو، ووزير الطاقة والمناجم والمحاجر، يعقوب زابري غوبا، وممثلو السلك الدبلوماسي الجزائري المعتمدون بواغادوغو.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وبوركينا فاسو، لا سيما في مجالات الطاقة والمناجم والمحروقات، بما يسهم في تطوير الشراكة الثنائية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.

وخلال هذه الزيارة، سيجري الوزراء وأعضاء الوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من أعضاء الحكومة البوركينابية، على غرار وزير الطاقة والمناجم والمحاجر، يعقوب زابري غوبا، إضافة إلى مسؤولي عدد من الشركات البوركينابية، لا سيما الناشطة في مجالات الطاقة والمناجم والصناعة، وذلك لبحث آفاق التعاون، وتعزيز فرص الشراكة، وتبادل الخبرات والتجارب.