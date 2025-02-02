عرقاب يدعو إلى تحديث محطات الخدمات والوقود

دعا وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، إلى ضرورة تحديث محطات الخدمات والوقود وفق المعايير الحديثة، مشيرًا إلى أهمية توسيع استعمال غاز البترول المميع وقود GPLc ، كبديل طاقوي نظيف ومستدام.

وجاء هذا خلال استقبال عرقاب، لرئيس وأعضاء الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود UNIPREST. مريان أسامة، بحضور رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين CNPA، محمد سعيد نايت عبد العزيز. ورئيس سلطة ضبط المحروقات، إضافة إلى إطارات من الوزارة.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار مع الشركاء الاقتصاديين. والاستماع إلى تطلعات المستثمرين بما يسهم في تطوير قطاع المحروقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث استمع وزير الدولة إلى مجموعة من انشغالات المهنيين والمتعلقة بتنظيم نشاط المستثمرين الخواص. في مجال توزيع المواد البترولية، تحسين الخدمات، وضمان مرافقة فعالة من طرف قطاع الطاقة. كما تم التطرق إلى آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية لمحطات الوقود.

وبهذه المناسبة، أكد عرقاب على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي. ومستغلي محطات الخدمات والوقود في توفير خدمة عمومية حيوية، مشيدًا بالتزامهم بضمان استمرارية النشاط حتى في الظروف الصعبة.

كما شدد على أهمية تظافر الجهود بين كافة الفاعلين لضمان التنسيق الدائم والتشاور المستمر بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. داعيا إلى ضرورة تحديث محطات الخدمات والوقود وفق المعايير الحديثة. مشيرًا إلى أهمية توسيع استعمال غاز البترول المميع وقود GPLc ، كبديل طاقوي نظيف ومستدام.

كما أكد إلتزام الوزارة بدراسة كافة الانشغالات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

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