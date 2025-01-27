عرقاب يدعو البنك الإسلامي للتنمية لتمويل المشاريع الطاقوية الإفريقية

دعا وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، إلى ضرورة أن يلعب البنك الإسلامي للتنمية، دوره في تمويل المشاريع الطاقوية الرامية إلى تحسين وصول الطاقة الى الشعوب الافريقية.

وجاء ذلك، حسب بيان للوزارة، على هامش تحادث وزير الدولة، مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، الذي بحث معه سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال الطاقة.

ونوّه وزير الدولة بضرورة أن يلعب البنك دوره في تمويل المشاريع الطاقوية الرامية الى تحسين وصول الطاقة الى الشعوب الافريقية. وخاصة في مجال انتاج الكهرباء وتطوير الشبكات وتسهيل استعمال غاز البترول المميع كطاقة نظيفة ومستدامة.

كما تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، بالعاصمة التنزانية دار السلام، مع وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، يونس علي جيدي.

وحسب بيان للوزارة، تركزت المحادثات على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وكذا فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات.

كما بحث الطرفان، سبل ووسائل تبادل الخبرات والتكوين بين سوناطراك والشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي. تفعيلا لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة والمناجم الموقعة بين البلدين في الجزائر شهر مارس 2023.

كما تطرق الجانبان الى فرص التعاون والاستثمار في مجال انتاج ونقل الكهرباء. وكذا الصيانة والتكوين وتبادل الخبرات بين سونلغاز والشركة الجيبوتية في هذا المجال.

ومكنت المحادثات من تحديد فرص التعاون والاستثمار الكبيرة الموجودة في مجال تخزين وتوزيع المواد البترولية. وكذا في مجال التعاون وتبادل الخبرات في البحث الجيولوجي والمنجمي.

للإشارة، جاءت هذه اللقاءات، على هامش انعقاد جلسة وزارية تحت شعار “السياسات والإصلاحات لتحويل قطاع الطاقة في إفريقيا”.