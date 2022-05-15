عرقاب يدعو الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر

دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأحد، الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية.

مع نقل المعرفة والتكوين، خاصة وأن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجديد للمناجم ستحفز الاستثمار وتبسط الإجراءات.

وحسب بيان الوزارة، فلقد استقبل الوزير عرقاب، بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من جمهورية التشيك، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر، برئاس لانكا بوكورنا سفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر.

وركز هذا الاجتماع، الذي حضره اطارات من في وزارة الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر (منال)، بالإضافة إلى رؤساء الشركات التابعة لمجمع منال وممثلي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، على دراسة فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجال المناجم في الجزائر.

وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم خطة تطوير قطاع المناجم بالجزائر، معربا عن رغبة الجزائر في تطوير مشاريع هيكلية مبرمجة في إطار تنفيذ مشاريع منجمية كبرى.

والتي تشكل اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا، بالنظر إلى الثروة الطبيعية والموارد المعدنية الهامة التي تزخر بها بلادنا.

من جهتها، قالت السفيرة إنها راضية جدا عن جودة العلاقات بين الجزائر وجمهورية التشيك وأبدت اهتمام الشركات التشيكية باستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية في قطاع المناجم في الجزائر.

لا سيما في المشاريع المنجمية الكبرى واستكشاف استغلال المعادن النفيسة والنادرة ورسم الخرائط والمعادن الغير حديدية والتحويل المنجمي.

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