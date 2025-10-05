عرقاب يدعو الشركات العمانية إلى تعزيز الاستثمار بالجزائر

دعا وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الشركات العمانية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع المحروقات والمناجم بالجزائر، وكذا إلى تطوير شراكات ناجحة في إفريقيا في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل الجزائر منصة إقليمية للطاقة والخدمات البترولية.

وخلال استقبال وزير الدولة محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر البداعي. بحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان في مجالات المحروقات والمناجم. مع التركيز على الشراكات القائمة بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج لخدمات الطاقة. لاسيما بروتوكول التفاهم الموقع في أفريل 2024، والاتفاق التمهيدي (Term Sheet) الموقع في ماي 2025. تحت رعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وجلالة سلطان عمان هيثم بن طارق، واللذين يهدفان إلى إنشاء شركة مشتركة. متخصصة في الخدمات البترولية المتكاملة، تشمل أنشطة الحفر والصيانة وخدمات الآبار وإدارة المشاريع.

وتم التطرق إلى تحديد الإطار الفني والتقني والقانوني والاقتصادي لتأسيس هذه الشركة بالجزائر، بما يضمن نقل التكنولوجيا والخبرة. وتعزيز الكفاءات المحلية. وأشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين المؤسستين، مؤكدين إرادتهما المشتركة للمضي قدما نحو تجسيد هذا المشروع. الاستراتيجي الذي من شأنه الإسهام في تطوير قدرات الصناعة البترولية الوطنية وترقية الخدمات الطاقوية في الجزائر، يضيف المصدر.

كما تم تناول آفاق توسيع مجالات التعاون لتشمل البتروكيمياء، وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الخبرات. والتكوين المتخصص، بما يفتح المجال أمام مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة.

من جهته، جدد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم حرص الجزائر على تعزيز التعاون والاستثمار مع سلطنة عمان. داعيا الشركات العمانية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع المحروقات والمناجم بالجزائر. وكذا إلى تطوير شراكات ناجحة في إفريقيا في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل الجزائر منصة إقليمية للطاقة والخدمات البترولية.

يشار أن سعادة سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر البداعي. كان مرفوقا بوفد عن شركة “أبراج لخدمات الطاقة” (Abraj Energy Services). برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عياد بن علي البلوشي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد إلى الجزائر بمناسبة مشاركته في فعاليات الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2025”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور