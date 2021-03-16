عرقاب يدعو الشركات الكندية للإستثمار في ميدان المحروقات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفير كندا بالجزائر، كرستوفرويلكي.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الطرفان، خلال هذه المحادثات، على العلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر وكندا في مجال الطاقة.

وأشاد الطرفان، بمستوى الشراكة والتبادل بين المؤسسات الجزائرية والكندية التي شددا على ضرورة تعزيزها وتوسيعها.

كما استعرض الوزير سياسة التنمية في قطاع المحروقات لاسيما في مجالات المنبع والمصب، والتكرير، والبتروكيمياء ، والتكوين وتبادل الخبرات وكذا تحلية مياه البحر.

ودعا الوزير الشركات الكندية للاستثمار في ميدان المحروقات، خاصة مع الانتهاء قريبا من اعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد.

وفيما يخص الجانب المنجمي، فقد دعا الوزير لتطوير وتعزيز فرص الاعمال والاستثمار في القطاع المنجمي الجزائري لاسيما فيما يخص تبادل الخبرات من أجل الاستثمار والشراكة.

ومن جهته، أكد السفير الكندي عن اهتمام الشركات الكندية في الاستثمار أكثر بالجزائر.

مشيرا إلى إن الجزائر تعد شريكا مهما وجديا في الميدان الطاقوي والمنجمي.

ودعا السفير وزير الطاقة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والاستثماري في مدينة كالغاري الكندية والمزمع عقده شهر سبتمبر المقبل.

وفي الأخير، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة وواسعة لمستقبل الشراكة والاستثمار بين مؤسسات البلدين.