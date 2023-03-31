عرقاب يدعو الشركات المحلية للمشاركة في مشاريع الطاقات المتجددة

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس الخميس، رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، رحمون زرقون.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان، إلى سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقات المتجددة.

ودعا عرقاب، الشركات المحلية، عمومية كانت أم خاصة، إلى المشاركة الفعلية في مشاريع الطاقات المتجددة.

كما تمحور اللقاء، حول “سبل تعزيز فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. على غرار مشروع البرنامج الوطني 15000 ميغاوات”.

وكذا مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر.

وأشار عرقاب إلى أن “القطاع يسعى إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين،داخل الوطن وخارجه.

كما دعا الشركات المحلية، عمومية كانت أم خاصة، إلى المشاركة الفعلية في مشاريع الطاقات المتجددة.

مما سيسمح بتشجيع وترقية وتعزيز النسيج الصناعي وخلق فرص عمل في هذا المجال.

وأكد الوزير أيضا استعداد القطاع لمرافقة والتكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة.