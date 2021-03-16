عرقاب يدعو المؤسسات السعودية للإستثمار في القطاع المنجمي

دعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، المؤسسات السعودية للإستثمار في القطاع المنجمي.

واستقبل الوزير، بمقر الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، عبد العزيز العميريني.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي.

وأشاد الطرفان بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين المملكة والجزائر في مجال الطاقة على المستويين الثنائي والدولي، بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.

كما تطرق الطرفان الى مدى تقدم مشاريع الشراكة الثنائية الجارية خاصة مع المؤسسة الوطنية سوناطراك.

وكذا آفاق التعاون والاستثمار في ميدان الطاقة، لاسيما في مجال الاستكشاف، الانتاج، التكرير والبتروكيمياء.

ودعا الوزير، المؤسسات السعودية للاستثمار في القطاع المنجمي خاصة بعد إعادة بعث قطاع المناجم الذي يساهم مساهمة فعالة لتنويع الاقتصاد الوطني.

كما بحث الطرفان وضعية وتطور الأسواق النفطية.

وعبر الطرفان، عن ارتياحهما فيما يخص مدى نسبة احترام الاتفاق المبرم بين الدول الاعضاء في منظمة الاوبك وغير الأوبك.