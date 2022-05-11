عرقاب يدعو إلى تعزيز التعاون العربي في مجال صناعة الحديد والصلب

دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال صناعة الحديد والصلب، والسعي الى توحيد الجهود لمزيد من التطور والتنمية في هذا المجال في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الصناعة في العالم العربي.

ويأتي هذا خلال استقباله اليوم، بمقر الوزارة، الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب، الجزائري كمال جودي، أين اقترح عرقاب ان يكون تمثيل الجزائر في مجلس إدارة الاتحاد من طرف مجمع مناجم الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم فقد تم خلال اللقاء الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر ( منال)، استعراض أهم نشاطات الاتحاد وسبل تعزيز التعاون بين الشركات الجزائرية والاتحاد العربي للحديد والصلب.

كما تم التطرق الى وضعية وآفاق صناعة الحديد والصلب على الصعيد العربي والدولي.يضيف البيان.

وثمن عرقاب جهود الاتحاد لتكامل صناعات الحديد والصلب العربية مؤكدا عل ان الجزائر بصدد تطوير مشاريع صناعية كبرى تهدف الى تثمين الموارد المنجمية المحلية الهامة والهيكلية على غرار مشروع تثمين منجم الحديد بغار جبيلات لضمان تموين وتطوير صناعة الحديد والصلب بالجزائر كما ألح على ضرورة تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية لتلبية الاحتياجات الملحة خاصة في مجال التكوين.

وللإشارة،يعتبر الاتحاد العربي للحديد والصلب منظمة عربية غير حكومية من ضمن مجموعة من الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ومقره الدائم (الامانة العامة) بالجزائر.

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