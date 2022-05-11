عرقاب يدعو إلى تعزيز التعاون العربي في مجال صناعة الحديد والصلب
دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال صناعة الحديد والصلب، والسعي الى توحيد الجهود لمزيد من التطور والتنمية في هذا المجال في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الصناعة في العالم العربي.
ويأتي هذا خلال استقباله اليوم، بمقر الوزارة، الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب، الجزائري كمال جودي، أين اقترح عرقاب ان يكون تمثيل الجزائر في مجلس إدارة الاتحاد من طرف مجمع مناجم الجزائر.
وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم فقد تم خلال اللقاء الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر ( منال)، استعراض أهم نشاطات الاتحاد وسبل تعزيز التعاون بين الشركات الجزائرية والاتحاد العربي للحديد والصلب.
كما تم التطرق الى وضعية وآفاق صناعة الحديد والصلب على الصعيد العربي والدولي.يضيف البيان.
وثمن عرقاب جهود الاتحاد لتكامل صناعات الحديد والصلب العربية مؤكدا عل ان الجزائر بصدد تطوير مشاريع صناعية كبرى تهدف الى تثمين الموارد المنجمية المحلية الهامة والهيكلية على غرار مشروع تثمين منجم الحديد بغار جبيلات لضمان تموين وتطوير صناعة الحديد والصلب بالجزائر كما ألح على ضرورة تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية لتلبية الاحتياجات الملحة خاصة في مجال التكوين.
وللإشارة،يعتبر الاتحاد العربي للحديد والصلب منظمة عربية غير حكومية من ضمن مجموعة من الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ومقره الدائم (الامانة العامة) بالجزائر.
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قال وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب، أن السلطات أخذت على عاتقها منح دعم جزئي لفواتير الكهرباء لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط لفائدة 23 ولاية في الجنوب.
وكشف الوزير، في إجابته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التخفيض في فواتير الكهرباء، قد بلغ 65 بالمائة للأسر والأنشطة الفلاحية.كما بلغ الدعم، 25 بالمائة للأنشطة الاقتصادية.
وأضاف عرقاب، أن دعم الدولة في هذه الولايات قد بلغ سنة 2020، 18.9 مليار دج. مشيرا إلى أن الجزائر شهدت مؤخرا استهلاكا كبيرا للكهرباء خاصة في الجنوب.
وتابع الوزير، أنه قد تم ربط أكثر من 7 آلاف مسكن في تقرت بالغاز الطبيعي مؤخرا. حيث بلغت نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي 84 بالمائة حاليا. مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنجاز محطة للوقود في مطار تقرت.
هذا وأشار الوزير، إلى أن فواتير الكهرباء لا تعكس الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء. حيث كشفت الدراسات أن أسعار الطاقة في الجزائر في متناول الأسر. مؤكدا أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لتوفير الطاقة للمواطنين.
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