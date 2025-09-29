عرقاب يدعو شركة “جيريه” الصينية لتوسيع استثماراتها بالجزائر

دعا وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، شركة “جيريه” الصينية لهندسة النفط والغاز، إلى تعزيز حضورها في الجزائر وتوسيع استثماراتها عبر تكثيف التبادلات مع مجمع سوناطراك.

وخلال استقبال وزير المحروقات والمناجم، نائب رئيس شركة “جيريه” الصينية لهندسة النفط والغاز، جياسون زهان ليو، والوفد المرافق له. بمقر دائرته الوزارية، أكد عرقاب على أهمية التعاون مع شركة جيريه. بالنظر إلى إمكاناتها التقنية والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها في مجال استغلال ومعالجة المحروقات. داعيا إياها إلى تعزيز حضورها في الجزائر وتوسيع استثماراتها عبر تكثيف التبادلات مع مجمع سوناطراك. والمشاركة في المناقصات الدولية المقبلة لمشاريع استكشاف وتطوير المحروقات، حسب بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، شكل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون. والاستثمار والشراكة في مجال صناعة وهندسة النفط والغاز بالجزائر، لاسيما مع مجمع سوناطراك.

حيث تطرق الطرفان إلى وضعية علاقات التعاون القائم بين الشركة الصينية وسوناطراك. إلى جانب استعراض المشاريع الجارية التي تنفذها شركة جيريه بالجزائر في مجالات الهندسة والتوريد والبناء. وتطوير الحقول، وتعزيز قدرات معالجة وضغط الغاز الطبيعي المنتج، وذلك بهدف تحسين كفاءة الإنتاج ورفع قدرات المعالجة.

شركة جيريه.. توسيع الاستثمار في مجال المحروقات

من جانبه، عبر زهان ليو عن الاهتمام الكبير الذي توليه شركة جيريه لتعزيز وجودها في السوق الجزائرية. والمساهمة في تطوير صناعة النفط والغاز، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات. مؤكدا استعدادها لتوسيع استثماراتها في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، ولاسيما في قطاع المحروقات.

يشار أن Jereh Oil & Gas Engineering Corporation تعد فرعا مملوكا بالكامل لمجموعة Jereh Group الصينية. المتخصصة في تصنيع المعدات النفطية والغازية وتقديم الحلول المتكاملة في مجال هندسة الحقول النفطية والغازية. تأسست المجموعة سنة 1999 ومقرها في مدينة ينتاي بمقاطعة شاندونغ. وتوظف أكثر من 9.000 موظف عبر أكثر من 70 دولة.تتمتع الشركة بخبرة واسعة في الهندسة، التوريد والبناء (EPC). معالجة وضغط الغاز الطبيعي، إنشاء محطات التسييل والضغط، وتطوير البنى التحتية للأنابيب، وفقا للبيان نفسه.

