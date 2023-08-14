عرقاب يزف أخبارا سارة لأنصار مولودية وهران

زفّ وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أخبارا سارة، لأنصار ومحبي فريق مولودية وهران.

وكشفت وزارة الطاقة والمناجم في بيان لها، عن استقبال الوزير عرقاب، لمجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران.

كما أوضح ذات البيان، بأنه تم التطرق خلال هذا اللقاء، للوضعية التي تعيشها الحمراوة مؤخرا، أن وعد الوزير بالتكفل التام بهذه المسألة.

كما كشف محمد عرقاب، بأن التكفل بفريق مولودية وهران، يشهد تقدما كبيرا مع الشركة العمومية “هيبروك”، والأمور في مراحلها الأخيرة.