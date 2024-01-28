عرقاب يزور آلة الحفر لبئر المحروقات “CENZ-9” بغرداية

قام وزير الطاقة والمناجم والوفد المرافق له، بزيارة لآلة الحفر ENF-56 لبئر للمحروقات السائلة CENZ 9، المتواجد بشعبة النخلة، ببلدية بونورة، بولاية غرداية.

ويعتبر البئر، الثاني الذي يتم تنفيذه بولاية غرداية وانطلق في 10 جانفي 2024، من طرف المؤسسة الوطنية للنقيب ENAFOR.

وحسب بيان لوزارة، أشار الوزير بهذه المناسبة، إلى أن الجزائر تسعى دوماً إلى تطوير قدراتها الإنتاجية من الحقول جديدة.

كاشفا أنه تم بالفعل وضع عدة حقول في الإنتاج خلال سنة 2023، ولاسيما من الغاز الطبيعي. مما يسمح لنا بتعزيز قدراتنا الإنتاجية من الغاز لسد الاحتياجات الوطنية والتصدير.

كما انتهز الوزير هذه المناسبة للاستماع لانشغالات العمال وسير أشغال الحفر والاستكشاف بهذه المنطقة.

للإشارة، يتضمن برنامج الحفر بهذه المنطقة خلال السنة الجارية، 12 بئر للتطوير، و4 لتجديد الاحتياطات و7 آبار للاستكشاف.