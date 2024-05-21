عرقاب يزور مقر الأمانة العامة للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط “APPO”

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء. بزيارة مقر الأمانة العامة للمنظمة الأفريقية لمنتجي النفط “آبو” APPO. في إطار زيارة العمل بجمهورية الكونغو، وبالعاصمة برازافيل.حيث كان في استقباله ، ممثلة الأمين العام للمنظمة وأعضائها.

وأعرب الوزير عن دعمه للجهود التي تبذلها هذه المنظمة، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتطوير التقنيات الجديدة في إفريقيا. وأكد دعم الجزائر لإتاحة جميع الوسائل اللازمة لتنمية القارة الأفريقية في هذا المجال. ودور الجزائر في الاصلاحات التي تعرفها المنظمة التي تلعب فيها دورا هاما. من خلال منشآتها القاعدية و تطورها التكنولوجي والتدريبي في المجال النفطي.