عرقاب يستقبل الأمين العام لوزارة البترول بالنيجر

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفداً عن وزارة البترول بجمهورية النيجر، يقوده الأمين العام لوزارة البترول، عبد الكريم محمد علي، مرفوقا بالمدير العام للشركة الوطنية للبترول “سونيديب”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر وفد وزاري نيجري رفيع المستوى. برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية بجمهورية النيجر.

كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارة التقنية التي قادت الوفد النيجري إلى عدد من منشآت وهياكل مجمع سوناطراك بكل من بومرداس وحاسي مسعود.

واطّلع على القدرات التقنية والبشرية والخبرة الجزائرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكوين والخدمات البترولية. من خلال عروض تقنية وزيارات ميدانية مكّنته من الوقوف على مستوى التحكم والخبرة التي تتمتع بها الكفاءات الجزائرية في مختلف أنشطة صناعة النفط والغاز.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون على طول سلسلة القيمة للمحروقات، لاسيما في مجالات التكرير والبتروكيماويات. والحفر وتطوير الحقول، وصيانة المنشآت. وتطوير نشاطات المنتجات البترولية بالنيجر بمساهمة مجمع نفطال. إلى جانب ترقية المحتوى المحلي، وتبادل الخبرات في مجالات تسيير البيانات النفطية، والبيئة، والخدمات البترولية.

وخلال المحادثات، جدد وزير الدولة، وزير المحروقات، استعداد الجزائر، عبر مجمع سوناطراك وفروعه، لمرافقة جمهورية النيجر في تطوير قطاع المحروقات. من خلال نقل الخبرة والدراية الجزائرية، وتكثيف برامج التكوين والتدريب لفائدة الإطارات والتقنيين النيجريين. خاصة عبر المعهد الجزائري للبترول ومختلف مدارس ومعاهد سوناطراك المتخصصة.

ومن جانبه، عبر الوفد النيجري عن ارتياحه الكبير لمستوى التعاون القائم بين البلدين. مثمنا حفاوة الاستقبال وجودة البرنامج التقني والعلمي الذي تم تسطيره للوفد النيجري خلال هذه الزيارة.

كما أشاد بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها مجمع سوناطراك، بالنظر إلى دوره في تطوير الكفاءات والخبرات الطاقوية على المستوى الإفريقي.

وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، إرادتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة الجزائرية-النيجرية في قطاع المحروقات. وتكثيف التبادلات التقنية والعلمية بين مؤسسات البلدين. بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز التعاون الإفريقي–الإفريقي في مجال صناعة النفط والغاز.