عرقاب يستقبل الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد، الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان.

وتم استعراض حالة التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق بالمحيط التعاقدي “إليزي جنوب” بحوض إليزي. والذي يشكل أحد المشاريع الإستراتيجية في مجال استكشاف واستغلال المحروقات في الجزائر. ويعكس الديناميكية الإيجابية للشراكة القائمة بين الطرفين.

كما تناول الجانبان مدى تقدم التحضيرات الخاصة بدخول هذا العقد حيّز التنفيذ، بما في ذلك الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة ببرنامج الأشغال. وفق ما ينص عليه الإطار التعاقدي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالآجال المسطرة والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاع المحروقات.

وفي هذا السياق، تمّ التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها هذا المشروع لتعزيز الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز. خاصة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية الوطنية. وترقية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا.

كما شكّل اللقاء فرصة لتأكيد اهتمام الطرفين بتوسيع مجالات التعاون مستقبلا، واستكشاف فرص شراكة جديدة في قطاع المحروقات. بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة. ويواكب الرؤية المشتركة الرامية إلى تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد عرقاب، أن هذا التعاون يندرج ضمن مساعي الجزائر لتعزيز الشراكات الاقتصادية المتوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. بما يخدم تطوير القطاع الوطني للمحروقات ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.

من جانبه، جدّد الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان اهتمام شركة مداد للطاقة بتعزيز استثماراتها في الجزائر. مشيدا بالمناخ الاستثماري والفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع المحروقات. ومؤكدا التزام الشركة بمواصلة العمل المشترك مع مجمع سوناطراك وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

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