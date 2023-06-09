عرقاب يستقبل الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم “تيرامين”، فانغ شانغ. لبحث سبل التعاون والشراكة.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد جرى اللقاء بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. بالإضافة كذلك إلى رئيسة وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ومديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية (Western Mediterranean Zinc WMZ) المكلفة بإنجاز المشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة وادي أميزور (بجاية). بالإضافة إلى المدير العام والمدير التقني لشركة “تيرامين”.

كما أشاد الجانبان بالنتائج المثمرة للتعاون بين مجمع مناجم الجزائر وشركة “تيرامين” في هذا المشروع. كما بحثا أيضا سبل تعزيز هذا التعاون ليشمل مشاريع منجمية أخرى في الجزائر مستقبلا.

وأكد عرقاب على الأهمية الإقتصادية لهذا المشروع الهيكلي الذي يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم. وبعث النشاطات المنجمية بغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على مستوى كل ربوع الوطن. مشيرا إلى الآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع. سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة أو ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة. لما سينجر عليه من خلق العديد من فرص العمل وامكانيات التكوين في هذا المجال.

وشدّد عرقاب على ضرورة تثمين المنتجات المنجمية محليا للحصول على قيمة مضافة عالية. من خلال اللجوء إلى تركيب وحدات تحويل وإعطاء الأولوية لتوظيف اليد العاملة محليا وكذا نقل المعرفة والتكنولوجيا.

كما ذكر الوزير بأن “ممارسة الأنشطة المنجمية لا يمكن أن تتم على حساب الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة”، مشيدا بالطريقة التكنولوجية الحديثة للاستغلال والتي تم اعتمادها وإقرارها من طرف الشريك والتي تستجيب لمعايير بيئية صارمة وكذا الخصائص الطبيعية للمنجم.

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