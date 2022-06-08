عرقاب يستقبل المديرة العامة لشركة سيمنس للطاقة لإفريقيا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء ، بمقر الوزارة، المديرة العامة لشركة سيمنس للطاقة لإفريقيا، ناديا هاكانسون.

وحسب بيان الوزارة، فقد رحب الطرفان بالشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين شركة سيمنس للطاقة والشركتين الوطنيتين سونلغاز وسوناطراك وآفاق تعزيزها، لا سيما في مجالات النقل والتحويل الكهربائي والتكوين.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم على مجالات التعاون الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى شراكة رابحة مع نقل المعرفة والخبرة، لا سيما فيما يتعلق بالهندسة ودراسات وتطوير الشبكات الكهربائية وتطوير الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر).

من جانبها، أعربت هاكانسون عن الاهتمام الكبير واستعداد شركة سيمنس للطاقة في تعزيز التعاون وتطوير الاستثمار في الجزائر من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة ومربحة للطرفين.

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