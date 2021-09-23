عرقاب يستقبل المدير العام شركة غازبروم إي بي إنترناشونال الروسية

استقبل، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام لشركة غازبروم إي بي إنترناشونال الروسية، سيرجي تومانوف.

وقد شارك في هذا اللقاء إيغور بيليايف، سفير روسيا لدى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد تمت مناقشة فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مجموعة سوناطراك وغازبروم في مجال المحروقات لاسيما في مجال التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية في صناعة الغاز وكذا معالجة الغاز وتسويقه.

هذا وتطرق وزير الطاقة إلى تطوير الشراكة في مجال تحويل المحروقات، مما سيسمح بتقييم أفضل للمحروقات ودعا غازبروم وسوناطراك إلى دراسة فرص الشراكة في هذا المجال.

واغتنم هذه الفرصة لإبلاغ الوفد الروسي بالمزايا التي يوفرها قانون المحروقات الجديد، والذي سيوفر شراكة رابحة بين الطرفين في تطوير مشاريع جديدة في مجال المنبع والمصب النفطي.

كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد وتنفيذ العمليات التي تسمح بتسريع إنجاز المشاريع الجارية بين سوناطراك وغازبروم.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير شركة غازبروم والشركات الروسية ليكونوا أكثر تواجدًا في الجزائر لخلق شراكات أخرى.

ومن جهته، أعرب السفير الروسي عن ارتياحه الشديد لجودة العلاقات الثنائية بين البلدين وعن اهتمام الشركات الروسية بتطوير فرص الأعمال والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخاصة في المشاريع المنجمية للتنقيب عن المعادن الثمينة والنادرة.

وتبادل الوزير والسفير وجهات النظر حول تطور أسواق النفط ورحبا بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، من أجل استقرارها.