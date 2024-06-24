عرقاب يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، غيرد مولر. والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناجم مع هذه المنظمة الأممية. حيث قدم وزير الطاقة والمناجم، لمحة عامة عن مختلف البرامج التنموية للقطاع ولاسيما في مجالات المحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة. من أجل الوصول إلى مزيج طاقوي متنوع ومتوازن، على غرار تطوير الهيدروجين الأخضر. بالإضافة كذلك إلى المناجم وكذا تحلية مياه البحر.

كما ناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة. وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والمناجم، مع الجزائر والبلدان الإفريقية.