عرقاب يستقبل رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الخميس 11 رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك بينيديكت أوراما.

و عبر بينيديكت أوراما حسب بيان الوزارة عن شكره العميق للجزائر، وإلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التنظيم المحكم والنجاح المسجل للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية. وأكد أن احتضان الجزائر لهذه التظاهرة يعكس دورها المحوري في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، خاصة في المجالات ذات الأولوية، على غرار دعم التجارة البينية الإفريقية، مرافقة وتمويل المشاريع الطاقوية، وتسويق المنتجات الإفريقية، لاسيما المحروقات، الأسمدة، والمنتجات المنجمية مثل الفوسفات، فضلا عن دعم مشاريع الاندماج الإقليمي. كما تم التطرق بشكل خاص إلى التعاون مع مجمع سوناطراك ومشاريع تطوير الصناعة الطاقوية والمعدنية داخل القارة.

وبهذه المناسبة، قدم وزير الدولة عرضا شاملا حول مختلف البرامج التنموية التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات تطوير واستغلال وتحويل المحروقات، نقل وتوزيع الكهرباء، تثمين الموارد المعدنية، تطوير المشاريع المنجمية والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع الربط الإقليمي للكهرباء بين الجزائر والدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي في مجالات الطاقة المستدامة، وتطوير قدرات الإنتاج والترابط الكهربائي. كما جدد التزام الجزائر بدعم مسار التكامل الإفريقي، والانخراط الفعال في المبادرات التنموية المشتركة، على غرار مشاريع الترابط الكهربائي ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، لما له من فوائد اقتصادية وتنموية على دول العبور والدول المجاورة.