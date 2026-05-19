عرقاب يستقبل رئيس الشركة الإسبانية “أرفلو” المتخصصة في معدات النفط والغاز وتحلية مياه البحر

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، رئيس الشركة الإسبانية “أرفلو” (ARFLU)، غونزاغا فرنانديز، مرفوقا بوفد من إطارات الشركة، وبحضور إطارات من الوزارة.

وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك والشركة الإسبانية “أرفلو”، المتخصصة في تصميم وتصنيع الصمامات الصناعية والمعدات التقنية الموجهة لقطاعات النفط والغاز وتحلية مياه البحر، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين سنة في هذا المجال.

وتركزت المحادثات على سبل تطوير التعاون الصناعي والتقني، لا سيّما في مجال تجهيزات ومنشآت المحروقات. على غرار الصمامات الصناعية الموجهة لأنشطة الاستكشاف والإنتاج والنقل والمعالجة، إلى جانب المعدات المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، في ظل البرامج الوطنية الكبرى التي تعرفها الجزائر في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان فرص تطوير شراكات صناعية مع سوناطراك وفروعها، بما يساهم في توطين صناعة بعض المعدات والتجهيزات الصناعية بالجزائر، وتعزيز المحتوى المحلي، ونقل التكنولوجيا والخبرة، وكذا تطوير خدمات الصيانة والدعم التقني .

وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو شركة “أرفلو” خبرة المؤسسة وقدراتها التقنية، لا سيما ما يتعلق بالحلول الصناعية المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في صناعة النفط والغاز وتحلية مياه البحر، معربين عن اهتمامهم بتعزيز حضورهم في السوق الجزائرية من خلال مشاريع شراكة واستثمار طويلة المدى.

من جهته، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، أهمية تشجيع الشراكات التي تساهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني، وترقية الإدماج المحلي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي وتثمين القدرات الوطنية، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة بالمحروقات وتحلية مياه البحر.