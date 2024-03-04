عرقاب يستقبل رئيس فريق العمل الجزائري الصيني للصناعة النووية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، رئيس فريق العمل المتخصص الجزائري الصيني للتعاون في مجال الصناعة النووية، شانغ يانغ فانغ.

وحسب بيان للوزارة، تركزت المحادثات بين الجانبان على حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية (COMENA) والشركة الصينية سي.إن.إن. سي، في مجال الطاقة النووية. واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.

كما ناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون، لا سيما المحادثات الجارية في إطار فريق العمل المتخصص الجزائري الصيني للتعاون في مجال الصناعة النووية. على غرار تلك المتعلقة بإنتاج النظائر المشعة في الجزائر. وكذا تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال الاستخدام الطبي للتقنيات والتطبيقات النووية.

وبهذا الخصوص، أكد يانغ فانغ على قدرة الجزائر واستعدادها الكامل لتنفيذ مشروع إنتاج النظائر المشعة بالجزائر. لما ما تتمتع به من كفاءات وخبرات وكذا بنى وهياكل في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أعرب وزير الطاقة والمناجم عن ارتياحه لحالة علاقات التعاون بين محافظ الطاقة الذرية وسي.إن.إن. سي. وخاصة التقدم المحرز في ملف إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.