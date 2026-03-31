عرقاب يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة “باور إنترناشيونال القابضة” القطرية

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجلس إدارة مجموعة “باور إنترناشيونال القابضة” Power International Holding القطرية، معتز الخياط.

وحسب بيان للوزارة، جرى هذا اللقاء بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي.

وبحث الجانبان فرص التعاون والشراكة والاستثمار على امتداد سلسلة القيمة في قطاع المحروقات. إلى جانب سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوناطراك ومجموعة Power International Holding في مجال صناعة النفط والغاز. لاسيما في مجالات تطوير الحقول، البحث والاستكشاف، وإنتاج المحروقات في الجزائر.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون التجاري، خاصة في مجال تسويق غاز البترول المميع (GPL) ونقل المحروقات. إضافة إلى بحث فرص جديدة للشراكة والاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز. بما يسهم في تطوير مشاريع استراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة. فضلا عن تطوير الكفاءات البشرية في هذا المجال.

وأكد وزير الدولة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين الجزائر ودولة قطر. مشيرا إلى أهمية تطوير شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.

كما استعرض الخطوط العريضة لبرامج وخطط تطوير القطاع، إلى جانب الإطار القانوني المنظم لأنشطة المحروقات في الجزائر. وما يوفره من تسهيلات ومزايا جاذبة للمستثمرين.

داعيا مجموعة باور إنترناشيونال القابضة إلى المشاركة في جولة العطاءات التي ستطلقها الجزائر قريبا.

ومن جانبه، أعرب معتز الخياط عن اهتمام مجموعته بتعزيز استثماراتها في الجزائر. مشيدا بالمناخ الاستثماري المتميز والفرص الواعدة التي يزخر بها قطاع المحروقات.

كما أكد التزام الشركة بتعزيز التعاون مع سوناطراك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.