عرقاب يستقبل رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية للأحرار بمجلس الأمة

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بمجلس الأمة، لزرق بطاهر. مرفوقا بالسادة بوغانم عبد الكريم، لعراب يوسف، عبد الحميد بوشرمة وبن عبيد عمار، أعضاء المجموعة البرلمانية للأحرار.

وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وإطارات من الوزارة.

وقد تم، بهذه المناسبة، بحث الانشغالات التي رفعها أعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بمجالات قطاعي المحروقات والمناجم.

وتم التطرق إلى عدد من الملفات ذات الصلة بمشاريع محطات تحلية مياه البحر المنجزة والمبرمج إنجازها، ودورها في تحقيق الأمن المائي للبلاد. خاصة في ظل نقص تساقط الأمطار، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة المياه الصالحة للشرب بصفة مستدامة.

كما تناولت المناقشات ملفات أخرى تخص النشاطات والمشاريع المنجمية عبر عدد من ولايات الوطن. على غرار المحاجر والمرامل وبعض الاستثمارات المنجمية الجديدة.

وتم كذلك التطرق إلى عدد من المشاريع الكبرى في مجال المحروقات، منها ما يخص توزيع المنتجات البترولية عبر مختلف المناطق، وإعادة تهيئة بعض مراكز تعبئة قارورات غاز البوتان، ومشاريع تعزيز قدرات التخزين، خاصة ما يتعلق بمنتوج السيرغاز، بالإضافة إلى المشاريع البتروكيميائية الكبرى، وعلى رأسها مصفاة حاسي مسعود.

وخلال اللقاء، قدم وزير الدولة شروحات وتوضيحات حول مختلف المواضيع المطروحة، مؤكدا حرص القطاع ومؤسساته على تلبية الاحتياجات المطروحة ومرافقة التنمية المحلية.

كما شدد على أن جميع المقترحات والانشغالات ستؤخذ بعين الاعتبار، وستدرس بعناية في إطار العمل المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات، بما يضمن تحقيق التنمية المحلية المستدامة والاستجابة لتطلعات المواطنين.