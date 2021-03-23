عرقاب يستقبل سفيري إندونيسيا وصربيا

استقبل وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية صربيا بالجزائر أليكسندر يانكوفيتش.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والمناجم.
ولهذه الغاية، تمت مناقشة العديد من جوانب التعاون، بما في ذلك الحاجة إلى تبادل الخبرات،
لاسيما في قطاع المناجم، تحلية مياه البحر، المحروقات والكهرباء.
كما استقبل وزير الطاقة أيضا سفير إندونيسيا بالجزائر شليف أكبر تجندرانينغرات .
واستعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم، بالإضافة إلى فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في المشاريع الهيكلية في الجزائر، لا سيما في مجال التنقيب المنجمي والتنقيب عن المحروقات وتطويرها.
كما تطرق الطرفان الى مجالات تعاون أخرى كالطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.
وتناول الطرفان، ايضا، تطورات أوضاع أسواق النفط ودور الأوبك والدول غير الأعضاء في الاوبك في استقرارها على المدى المتوسط والطويل.
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