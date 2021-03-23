عرقاب يستقبل سفيري إندونيسيا وصربيا

واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والمناجم.

ولهذه الغاية، تمت مناقشة العديد من جوانب التعاون، بما في ذلك الحاجة إلى تبادل الخبرات،

لاسيما في قطاع المناجم، تحلية مياه البحر، المحروقات والكهرباء.