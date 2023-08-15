عرقاب يستقبل عضو بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء 15 اوت 2023 بمقر الوزارة ، عبدي فاطمة الزهراء، عضو بالمجلس الشعبي الوطني ونائب رئيس ببرلمان البحر الأبيض المتوسط ، عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لولاية بومرداس، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاصغاء المتواصل للانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب لأجل التكفل بها، طرحت النائب في بداية اللقاء كأولوية قصوى، تواجد عدد كبير من المحاجر بمنطقتي بوزقزة وقدارة ومشكل انبعاث الغبار بكميات معتبرة منها، وكذا اهتراء الطرقات بسبب الكم الهائل من شاحنات نقل منتجات هذه المحاجر.

وردا عن هذا الانشغال، وعد الوزير بالتكفل العاجل بهذا الانشغال من خلال تفعيل دور شرطة المناجم واسداء أوامر للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لتطبيق البنود التنظيمية المتعلقة بهذا النشاط بصرامة، وتوجيه اشعارات لهذه الشركات المعنية للحد من هذه النفايات بجلب التجهيزات اللازمة للحد من انبعاث الغبار، وهذا بالتعاون مع مصالح وزارة البيئة مع اعطاء مهلة زمنية للشركات للتكفل بذلك، على أن يتم غلق الشركات المتسببة أو المخالفة للتنظيم.

كما تطرقت عبدي لانشغالات مواطنين بعض القرى التابعة لبلديات ولاية بومرداس، والمتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز على الخصوص حيث بلغت نسبة الربط بالغاز 73 بالمائة على مستوى الولاية، وقد اوضح السيد الوزير لعضو البرلمان الإجراءات المتخذة من طرف القطاع والأعمال المبرمجة من اجل التكفل بها بصفة عامة، في إطار البرامج المسطرة من طرف شركة سونلغاز،ضمن الميزانية المخصصة لسنة 2024 .

وفي الأخير رفعت النائب عبدي فاطمة الزهراء، انشغال تمويل النوادي الرياضية للهواة بالولاية من طرف شركات قطاع الطاقة والمناجم، لانعدام مصادر لذلك، كون ميزانية الولاية لا تفي بذلك.

وبخصوص هذا الانشغال، أشار الوزير، الى أنه سيتم عرض الملف على شركات القطاع لدراسة ذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.