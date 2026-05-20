عرقاب يستقبل مدير المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، الأربعاء 20 ماي 2026، بمقر الوزارة، مدير المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات بالقطب الجامعي سيدي عبد الله، البروفيسور أحمد مدغري، والذي كان مرفوقا بالخبير الدولي في شؤون النفط والغاز والطاقة، البروفيسور مراد برور.

وتم خلال هذا اللقاء بحث فرص التعاون وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع المحروقات، بما يساهم في دعم القدرات الوطنية وتثمين الكفاءات الجزائرية في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالقطاع.

كما بحث الاجتماع فرص وآفاق التعاون بين المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات والمعاهد التابعة للقطاع، لا سيما المعهد الجزائري للبترول وأكاديمية سوناطراك للمناجمنت، في مجالات التكوين المتخصص، والبحث العلمي التطبيقي، وتأطير الطلبة، وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات النمذجة الرياضية، والمحاكاة الرقمية، والتشفير، وتحليل ومعالجة البيانات، خاصة البيانات الزلزالية المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في قطاع المحروقات.

وأكد المجتمعون على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما في مجالات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال إعداد مهندسين وخبراء ذوي تأهيل عال قادرين على الاستجابة لمتطلبات القطاع ومواكبة التطورات العالمية في المهن والتخصصات الحديثة.

وفي هذا الإطار، شدد الأطراف على ضرورة تفعيل الشراكات العلمية والتقنية مع مختلف الهيئات الوطنية المتخصصة، بما يسمح بتطوير البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات القطاع الاقتصادية والصناعية، وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والمعارف.

كما تناولت المحادثات سبل إشراك الطلبة والباحثين في مشاريع بحثية مشتركة، واستقبال الطلبة في تربصات ميدانية داخل مؤسسات القطاع، إلى جانب دراسة إمكانية تطوير برامج تكوين مستمر.

ومن جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى أوضاع الساحة الطاقوية الدولية، لا سيما تطورات الأسواق العالمية للنفط والغاز، والتحديات المرتبطة بالتحولات الجيوطاقوية والانتقال الطاقوي، إضافة إلى أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التحليل والاستشراف والدراسات الاستراتيجية.