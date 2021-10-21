عرقاب يستقبل مدير المنطقة الافريقية للشركة المختلطة الروسية-الإماراتية “إميرال”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، مدير المنطقة الافريقية للشركة المختلطة الروسية-الإماراتية “إميرال”، “سيرغي بارانوف”. بحضور سفير روسيا بالجزائر “إيغور بيليايف”.

وشارك في هذا الاجتماع مسؤولين بوزارة الطاقة والمناجم ورؤساء كل من، مجمع مناجم الجزائر “منال”، وكالة المصلحة الجيولوجية “ASGA” والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية “ANAM”. وركز على بحث فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في قطاع المناجم في الجزائر.

وقدم عرقاب خلال الإجتماع خطة تنمية قطاع المناجم، معربا عن استعداد الجزائر لتطوير مشاريع هيكلية مبرمجة لتنفيذ المشاريع المنجمية الكبرى. والتي تشكل اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا، نظراً للثروة الطبيعية والموارد المعدنية الهامة بالجزائر. وفقاً لرؤية ديناميكية تدمج جميع مكونات البحث والاستكشاف والاستغلال والتطوير المختلفة. من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتلبية الاحتياجات الوطنية وخلق فرص للعمل.

وقال “بارانوف” أنه راضٍ جدًا عن جودة العلاقات بين الجزائر وروسيا وأعرب عن اهتمام شركة “EMIRAL” لاستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية الناشطة في قطاع المناجم. ولا سيما في المشاريع المنجمية الكبرى واستكشاف واستغلال المعادن الثمينة والنادرة والخرائط المتعلقة بالخدمات الجيولوجية والمعادن غير الحديدية وفي مجال تحويل المعادن.

من جهته دعا السفير الروسي إلى تعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات عشية انعقاد الدورة العاشرة للجنة الجزائرية الروسية المشتركة.

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