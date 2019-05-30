عرقاب يستقبل مسؤولي مجمع توتال الفرنسي وناتوغري الإسباني

إستقبل وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الخميس، الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي توتال، باتريك بوياني.

بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي.

وخلال هذا اللقاء استعرض الطرفان العلاقات بين مجمع توتال و مجمع سوناطراك لاسيما في المجالات الغازية وأفاق التنسيق بين المجمعين في مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة في الجزائر و في الخارج حسب بيان لوزارة الطاقة.

كما تناول الجانبان المشاريع المستقبلية الواجب تحقيقها برا و في عرض البحر والطاقات المتجددة والبتروكمياء.

كما استقبل وزير الطاقة أمس الاربعاء الرئيس المدير العام لمجمع ناتوغري، فرانثيسكو راينس.

وقد استعرض الطرفان السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين سوناطراك و ناتوغري بشكل يسمح للمجمعين

بحماية مصالحهما المشتركة لاسيما من خلال أنبوب ميدغاز اضافة الى الابقاء على مكانتهما بالأسواق الغازية و

توسيعها. يضيف البيان.

يذكر أن اتفاق التموين بالغاز الجزائري مع شركة ناتوغري الاسبانية يمتد الى غاية 2030.