عرقاب يستقبل نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاثنين، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة التعاون الفني هوا ليو.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، استعرض الطرفان أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجموعة العمل الفنية لاتفاقية التعاون الإقليمي لأفريقيا حول البحث، التطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا) تحت وصاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب هوا ليو عن “ارتياحه التام لعقد هذا الاجتماع بالجزائر وإلى التعاون الجيد القائم. والذي مكن أعضاء “أفرا” من دراسة تنفيذ أنشطتها الحالية. ودراسة المقترحات الخاصة بالمشاريع الجديدة وصياغة التوصيات بشأن إدراجها في برنامج + أفرا+ القادم”.

كما أكد على استعداد الوكالة على تقديم الدعم والمساعدة لمحافظ الطاقة الذرية في مجال تطوير التقنيات النووية. واستعمالاتها الطاقوية والغير طاقوية لأغراض سلمية. ولاسيما في مجال الصحة والزراعة وتحلية مياه البحر.

وناقش الطرفان أيضا “حالة علاقات التعاون بين الجزائر من خلال محافظة الطاقة الذرية والوكالة الدولية. في مجالات استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية ولا سيما في مجالات تدريب المدربين في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والعلاج الاشعاعي وإجراءات التصوير التشخيصي. وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر”.