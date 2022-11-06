عرقاب يستقبل نائب رئيس الشركة الصينية “GENERTEC CNTIC”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 بمقر دائرته الوزارية، نائب رئيس الشركة الصينية “GENERTEC CNTIC” تشين بو.

وحسب بيان الوزارة، فقد رحب وزير الطاقة والمناجم خلال هذا اللقاء، بالعلاقات التقليدية مع الشركات الصينية، ولا سيما توقيع عقد في شهر ماي الماضي لبناء مجمع لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر، المستخدم لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص (MTBE) مع مجمع سوناطراك.

وبهذه المناسبة، قدم خطة التنمية للقطاع وفرص الاستثمار والشراكة بين شركات البلدين في مجالات الطاقة والمناجم، مع جذب أفضل للاستثمارات.

كما أصر على الأهمية التي توليها دائرته الوزارية لتطوير شراكات متبادلة المنفعة تتمحور حول المشاريع التي تدمج تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة، لا سيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.

ومن جهته، أعرب نائب رئيس CNTIC، أثناء عرضه لأنشطة المجمع، عن اهتمام شركته بالسوق الجزائري ورغبته في القيام باستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة.