عرقاب يستقبل نائب رئيس شركة هاليبرتون العالمية الأمريكية لمنطقة شمال إفريقيا

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس شركة هاليبرتون العالمية الأمريكية لمنطقة شمال إفريقيا “Halliburton”، أحمد حلمي. وهذا بحضور اطارات من الوزارة وممثل شركة هاليبرتون بالجزائر.

وبحث عرقاب وحلمي بهذه المناسبة حالة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سوناطراك و”هاليبرتون” في قطاع المحروقات. وآفاق تطويرها مستقبلا. كما تطرق الطرفان إلى فرص التعاون في مجالات استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز. والخدمات البترولية، والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة. إلى جانب تكوين الموارد البشرية في هذه المجالات.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الدولة على أهمية توطيد التعاون مع “هاليبرتون”. بالنظر إلى علاقاتها التاريخية مع سوناطراك. مشددا على الدور المحوري للحلول الرقمية في تعزيز الاستغلال الأمثل لموارد المحروقات الوطنية وضمان استدامتها.

كما دعا عرقاب إلى تطوير الحقول ورفع مستويات الإنتاج. مع إيلاء أهمية خاصة لترقية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التكوين. مجددا دعم الوزارة لتوسع أنشطة “هاليبرتون” بالجزائر، مبرزا في الوقت ذاته أهمية تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما ينعكس إيجابا على القطاع والاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد حلمي التزام شركة “هاليبرتون” بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر. مشيدا بالتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة في ظل الإصلاحات. الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار.

كما جدد التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات المتقدمة، والمساهمة في ترقية المحتوى المحلي. ودعم جهود التكوين والتدريب، إلى جانب إقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على الطرفين.