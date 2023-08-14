عرقاب يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الإثنين 14 اوت 2023، بمقر الوزارة مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران ،وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاصغاء للانشغالات المطروحة من طرف نواب الشعب لأجل التكفل بها، وقد مست على الخصوص انشغالات المواطنين المتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز للمناطق الغير موصولة او تعرف نقصا في ذلك.

وقد وضح الوزير للنواب الإجراءات المتخذة من طرف القطاع والاعمال المبرمجة من اجل التكفل بها في إطار البرامج المسطرة من طرف شركة سونلغاز خاصة المناطق المعزولة وكذا كيفية توسيع الشبكة لهذا الغرض.

كما تم التطرق لبعض المسائل التي تمس توطين بعض المشاريع والاستثمارات لشركات القطاع وكيفية توزيعها على مختلف بلديات الولاية لخلق نوع من التوازن في الاستفادة من امتيازات الجباية المحلية وكذا مناصب الشغل.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا الى الوضعية الصبة التي يعيشها نادي مولودية وهران العريق لكرة القدم، والتي خلقت تضمرا كبيرا لدى فئات عريضة من الأنصار والتي تطالب السلطات العمومية بإيجاد حل عن طريق مؤسسة اقتصادية عمومية للتكفل بالفريق على غرار الفرق والنوادي الوطنية الأخرى.

وفي هذا الصدد قدم الوزير للسادة النواب شروحات حول كيفيات التكفل بالنوادي الرياضية والشروط التنظيمية التي تضبط الامور المتعلقة بذلك.

وطمأن السادة النواب ووعد بالتكفل التام بهذه المسألة وقد عرفت عملية التكفل تقدما كبيرا مع طرف الشركة العمومية “هيبروك” فرع مجمع سونطراك وهي في مراحلها الأخيرة وستعرف انفراجا خلال الأيام القليلة القادمة، ويسترجع الفريق نشاطه على أسس صحيحة والرجوع للمنافسة واسعاد جماهيره.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.