عرقاب يستقبل نواب من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاربعاء ، نواب من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر العاصمة.

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع ممثلي الشعب للاستماع للانشغالات المطروحة في مجالات الطاقة والمناجم، حسب بيان للوزارة على صفحتها في فايسبوك.

وجرى هذا اللقاء، مع كل من سميرة برهوم، عائشة بن تركي، محمد خلاصي، أعمر درة، عز الدين زحوف و أحمد خنيش، نواب عن الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة، بحضور إطارات من الوزارة.

وبالمناسبة، قدم عرقاب التوضيحات والشروحات الوافية بخصوص المواضيع المطروحة من طرف النواب.

كما أكد على حرص القطاع ومؤسساته للاستجابة للاحتياجات والتطلعات المشروعة التي يعبر عنها المواطنين في كل ميادين الحياة.

والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني.

ولاسيما في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات قطاع الطاقة والمناجم حسب ذات البيان.

وتندرج هذه اللقاءات، حسب الوزارة، في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب.

وذلك بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق غير الموصولة،

ولاسيما الأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم كالمشاريع الاقتصادية الطاقوية الوطنية والتنموية.

وذلك على غرار مشاريع الطاقات المتجددة، مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، المشاريع البتروكيماوية، مشروع استغلال منجم غار جبيلات الاستراتيجي بتندوف.

وكذا نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بجنوب الوطن، التي كانت موضوع لانشغالات مطروحة من طرف النواب.