عرقاب يستقبل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا.. وهذا ما دار بينهما

شكل اللقاء فرصة لاستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين الجزائر وجنوب إفريقيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وهي علاقات وصفها الطرفان بالتاريخية والمتينة. كما جددا التزامهما بمواصلة توطيد الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. تجسيدا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا. بدعوة من رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، في ديسمبر 2024.

وتناول الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مجال المحروقات على طول سلسلة القيمة، وكذا في مجالات البحث والاستكشاف وتحويل الموارد المنجمية. لاسيما المعادن الحرجة والاستراتيجية التي تشكل عنصرا أساسيا في الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. كما تطرق النقاش إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات. في مجال صناعة النفط والغاز، بما يساهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أكد الطرفان على أهمية توسيع التعاون في مجال الكهرباء وصناعة المعدات، فضلا عن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. والطاقة الريحية، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار مبادرة التحالف الإفريقي للهيدروجين، الذي تترأسه جنوب إفريقيا. باعتبارها مبادرة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الإفريقية من أجل تطوير هذا المورد الطاقوي الواعد.

وبهذه المناسبة، شدد وزير الدولة على الأهمية البالغة لتعزيز الشراكة مع جنوب إفريقيا، مبرزا الإمكانات الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، خاصة في ظل الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة. التي تتيح بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة. لاسيما في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية. كما دعا الشركات الجنوب إفريقية إلى اغتنام هذه الفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

من جهته، أعرب تاو عن حرص بلاده على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، خاصة في مجال المحروقات وتسويق الغاز الطبيعي المسال.مؤكدا استعداد جنوب إفريقيا لمشاركة خبرتها الواسعة في مجالي المناجم والطاقات المتجددة، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات ونقل التكنولوجيا. بما يدعم مشاريع استكشاف وتحويل الموارد المنجمية ويسهم في تطوير الصناعة الطاقوية في الجزائر.