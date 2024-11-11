عرقاب يستقبل وزير الدولة وزير الصناعات المنجمية والجيولوجيا الكونغولي

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على مستوى القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي. وزير الدولة، وزير الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو برازفيل، بيار أوبا Pierre OBA. على رأس وفد هام من المسؤولين ومن الإطارات من وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا ومن الشركة الوطنية المنجمية الكونغولية Sapro Mayoko Sa.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة، الجزائرية الكونغولية. الرامية لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وكذا توسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم.

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