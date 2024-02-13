عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا تركيا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، وفدا برلمانيا تركيا يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير، فؤاد أوكتاي.

اللقاء جرى بمقر الوزارة بحضور اطاراتها وسفيرة تركيا بالجزائر أين تباحث الطرفان واقع وآفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.

وحسب بيان الوزارة استعرض الطرفان وضعية علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بـ “الممتازة” في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

وفي ذات اللقاء وقف الطرفان على أهم الانجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية، خاصة منذ انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية-التركية الـ11 ومنتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم في 2021 بالجزائر العاصمة.

وثمن عرقاب عرقاب ورئيس الوفد التركي, الشراكة المهمة التي تربط بين شركات القطاع في الجزائر .

كما نوه الجانبان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة عامة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها، لاسيما على المستوى الافريقي.

وخلال نفس اللقاء، ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المرتبطة بتبادل الخبرات والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، والتي تشمل مجالات البحث الجيولوجي والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية بالجزائر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في الجزائر والذي يتضمن العديد من التسهيلات والتحفيزات للمتعاملين الأجانب.

من جهته أعرب أوكتاي، عن إرتياحه لجودة العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الجزائر وتركيا وكذا بين شركات البلدين, مجددا “التزام الجانب التركي بتعزيز وجوده في الجزائر من خلال الاهتمام الذي أبدته الشركات التركية في خلق مشاريع استثمارية وشراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل الخبرة والتكوين في العديد من مجالات التي تمس على الخصوص قطاع الطاقة والمناجم”.