عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا عن ولاية البليدة

استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس الأحد، وفدا عن نواب البرلمان بغرفتيه لولاية البليدة. وأفادت وزارة الطاقة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن “نواب البليدة قد قدموا خلال هذا اللقاء عرضا مقتضبا عن الوضعية السائدة في الولاية و التحسن المسجل خلال الأيام الأخيرة”.

وأضاف بيان الوزارة أن “الوزير أعرب عن تضامنه وتضامن جميع عمال قطاع الطاقة مع سكان ولاية البليدة في هذه الظروف الصعبة”.

كما أشارت الوزارة أن عرقاب “شدد بأن قطاعه لم ولن يدخر اي جهد من اجل المساهمة في تخفيف آثار هذا الوباء على يوميات مواطني البليدة”.