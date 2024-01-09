عرقاب يستقبل وفدا عن الشركة الأمريكية للنفط والغاز “إكسون موبيل” العالمية

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الأمريكية للنفط والغاز “إكسون موبيل” العالمية، بقيادة نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف، جون أرديل.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك وإطارات من الوزارة، بحث فرص الشراكة والاستثمار والمشاورات الجارية بين سوناطراك وإكسون موبيل، في مجال تطوير المحروقات، ولاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي.

وحسب بيان الوزارة، فلقد رحب الجانبان، بهذه المناسبة، بمستوى العلاقات والمشاورات القائمة بهدف الوصول والتوقيع على اتفاق في الأيام المقبلة، حيث أشار وزير الطاقة والمناجم، الى الفرص الهامة للاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة بالجزائر، على غرار التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما أشار الوزير الى استراتيجية القطاع القائمة على بعث استثمارات هامة تهدف للرفع من إنتاج وتحويل وتسويق البترول والغاز الطبيعي.

وذلك بغرض تلبية الحاجيات الوطنية وكذا تقوية القدرات التصديرية، تأكيدا على التزامات الجزائر مع شركائها الأجانب. حيث أكد على عزم الدولة لمرافقة و دعم و تقديم كل التسهيلات لشركاء الأجانب وخاصة شركة “إكسون موبيل” في جميع مراحل تجسيد هذه الاستثمارات.

وأضاف ذات البيان، انه تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين.

وأعرب جون أرديل، من جهته، عن الاهتمام الكبير للشركة الأمريكية “إكسون موبيل”، لخلق وتحديد مشاريع هامة و ملموسة بالجزائر خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربطها بسوناطراك.